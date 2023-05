Ha compiuto 80 anni Salvatore De Razza, storico comandante della stazione carabinieri di Monreale

È stato festeggiato da amici e parenti alla presenza del sindaco. LE FOTO

MONREALE, 4 maggio – Ieri è stato un giorno di festa anche per il “cavaliere” Salvatore De Razza, storico comandante della stazione carabinieri di Monreale, che ha compiuto 80 anni ed è stato festeggiato in un noto locale di San Martino delle Scale.

Prima di arrivare a Monreale, dove ha retto le sorti della stazione dell’Arma fino al 2005, De Razza aveva già comandato le stazioni di Castronovo di Sicilia e Piana degli Albanesi, entrambe nella provincia di Palermo.

Insieme alle tre figlie, al momento dei festeggiamenti erano presenti tanti carabinieri in servizio e in congedo provenienti da ogni parte d'Italia e in particolare dal Salento, sua terra di origine, nonché alcuni vecchi amici di Monreale, da sempre vicini alla sua famiglia, tra i quali l’ex direttore scolastico della scuola Pietro Novelli, Stefano Gorgone, il farmacista Salvatore Glorioso, Giuseppe Giurintano, Biagio Cigno e il noto maestro ceramista Nicolò Giuliano. Non ha voluto far mancare la sua vicinanza anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che, sebbene impegnato in un giorno particolare per la nostra città, accompgnato dal consulente Salvo Giangreco, è riuscito ad intervenire e fare personalmente gli auguri a nome suo personale e dell'amministrazione comunale.