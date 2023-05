Monreale, partita una raccolta fondi per la famiglia di Federica Tarallo

La piattaforma sulla quale poter contribuire è GoFoundMe

MONREALE, 5 maggio – È ancora grande la commozione delle comunità monrealese per la scomparsa prematura di Federica Tarallo. La giovane donna di 27 anni, assistente all'autonomia e comunicazione, originaria di Monreale, deceduta dopo aver messo alla luce la sua bimba Rebecca, al settimo mese di gravidanza.

Al dolore di Nicolò, suo marito, della famiglia, il papà Marcello, la mamma Rosi e la sorella Monica e degli amici si unisce anche quello dell’intera comunità, di chi conosceva Federica come una ragazza solare. Infatti, dopo la prematura scomparsa della donna è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe dove in un solo giorno sono stati già raccolti oltre 4mila euro. La commozione si sta quindi traducendo in un grande abbraccio di solidarietà nei confronti della famiglia di Federica.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/in-memoria-di-federica-tarallo