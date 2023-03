Federica Tarallo non ce l'ha fatta, il suo cuore ha cessato di battere

Fatali alla 27enne le conseguenze successive al parto della sua bambina

MONREALE, 28 marzo – E' durato cinque giorni il calvario di Federica Tarallo, 27 anni, monrealese, la ragazza colpita da gravissime conseguenze, dopo aver dato alla luce giovedì scorso Rebecca, la sua figlioletta, al settimo mese di gravidanza. La ragazza, purtroppo, non ce l'ha fatta.

Federica, alla quale nella giornata di venerdì era stata diagnosticata la morte cerebrale, ma che era tenuta in vita solo dal battito del cuore, è deceduta oggi all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dover era stata ricoverata d'urgenza dopo aver partorito all'Ingrassia.

A darne notizia in forma ufficiale è stata la famiglia stessa, dopo che in questi giorni, purtroppo, soprattutto sui social, erano circolate voci contraddittorie, a volte prive di fondamento e della benché minima verifica.

Il miracolo, nel quale tutta la comunità monrealese aveva sperato, purtroppo non è avvenuto ed oggi si è materializzato quello che tutti temevano e che solo la fede e la speranza volevano allontanare. Il cuore di Federica ha cessato di battere definitivamente.

Enorme ed incommensurabile la disperazione di familiari, amici e conoscenti per una fine assurda di una ragazza solare, alla quale tutti volevano bene, che doveva mettere al mondo la sua bimba e che adesso, invece, non c'è più.

Tutta la comunità monrealese, fin da venerdì, si è stretta attorno alla famiglia: persone perbene e stimate della cittadina normanna. Il papà, Marcello, fa il collaboratore scolastico nella scuola Antonio Veneziano di Monreale ed è quindi conosciutissimo dalle migliaia di studenti che nel corso di tanti anni hanno frequentato l'istituto. Rosi Basile, la mamma, invece fa assistente igienico-sanitaria per gli studenti diversamente abili. La ragazza era assistente alla comunicazione. Il marito Nicolò Bruno svolge la carriera militare. La sorella, Monica, lavora presso la scuola di Santa Teresa.

La notizia ha profondamente colpito tutta la comunità monrealese per questa immane tragedia, anche e soprattutto perché Federica era una ragazza dolce e premurosa, dedita alla famiglia, che voleva portare a compimento la sua gravidanza e mettere al mondo la sua figlioletta, che adesso, invece, purtroppo, è senza la sua mamma.