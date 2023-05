Monreale, presentato ieri l'opuscolo Murriali: ''U viaggiu ru tri maggiu'' di Salvatore Autovino

Si è tenuto nella sala San Benedetto al complesso monumentale Guglielmo II. LE FOTO

MONREALE, 25 maggio – E' stato presentato ieri, nella sala San Benedetto del complesso monumentale Guglielmo II I 'opuscolo dal titolo "Murriali: U viaggiu ru tri maggiu" di Salvatore Autovino.

L'evento è stato presieduto dall'assessore all'Unesco, Letizia Sardisco che ha espresso compiacimento per l'iniziativa che ha immortalato in un componimento poetico i punti salienti della tradizionale processione del 3 maggio ed hanno fatto rivivere molti ricordi d'infanzia. Nell'opera le fermate della processione sono state scritte in vernacolo siciliano per non far dimenticare soprattutto ai giovani la lingua tramandata dagl avi.

Autovino ha illustrato ai presenti le peculiarità storico religiose riportate nel componimento corredato dalle fotografie messe a disposizione del fotografo Giuseppe Giurintano. Ha spiegato anche che le quattordici stazioni sono state inserite all'interno delle altre più numerose che di solito si effettuano lungo il percorso della processione. Ogni singola stazione, dopo essere stata presentata da Mario Micalizzi, ha beneficiato della recita di persone del pubblico che si sono spontaneamente offerte per la lettura. La manifestazione si è conclusa con la lettura della poesia dello stesso Salvatore Autovino "La mia città Monreale", che ha ispirato l'inno della cittadina normanna.

Le foto della gallery sono di Pippo Giurintano, che ringraziamo