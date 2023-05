Musica, il rapper monrealese Savio torna in pista con il nuovo singolo ''Routine''

Il singolo è uscito oggi a mezzanotte. È disponibile su Youtube e SoundCloud

MONREALE, 26 maggio - Dopo qualche mese di pausa, il giovane rapper monrealese Savio ha rotto gli indugi, pubblicando nella questa notte il suo nuovo pezzo, intitolato “Routine”.



Il singolo, che fa da seguito al suo precedente EP “Pathos”, parla di come si articola una giornata tipo di ogni adolescente, incastrato tra i pensieri del suo quotidiano e le responsabilità di ogni giorno.

Savio, pseudonimo di Giuseppe Savio Nicotra, compirà a breve 20 anni, e non è un volto nuovo nel settore. Sin da giovanissimo ha iniziato a comporre e cantare per diletto, ma anno dopo anno ha migliorato la qualità dei suoi prodotti, giungendo per ora al suo apice con “Routine”.

“Tutti viviamo una nostra routine” ci ha dichiarato Savio nei giorni antecedenti all’uscita del pezzo. “Siamo sempre in ritardo, poiché le giornate vanno avanti e noi siamo sempre fermi a pensare alle persone che ci rimangono in testa e a tutto ciò che ci tiene in ansia. È la nostra routine, non riesci a fare nulla al 100% perché la testa sarà sempre altrove”.

La traccia è disponibile all’ascolto su SoundCloud e su Youtube. Su quest’ultima piattaforma sarà visibile il videoclip del singolo, che è stato diretto, girato e montato da Samuele Patellaro.

È possibile ascoltare il pezzo cliccando sul seguente link: https://linktr.ee/_savio_