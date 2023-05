Asili nido, aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico

Possibile presentare domanda entro il 30 giugno. Ecco cosa occorre

MONREALE, 29 maggio – Sono aperte le iscrizioni per l’asilo nido comunale “Rosario Piero Giaccone” e per gli “asili nido/micronido privati” convenzionati per l’anno educativo scolastico 2023/2024. Ne dà notizia il comune sull’albo pretorio.

Possono accedere ai servizi i minori da 0 a 3 anni (non compiuti alla data del 1° settembre 2023). Le domande di iscrizione o riconferma devono essere inoltrate, utilizzando l’apposito modulo, dai genitori o da chi esercita la potestà sul minore, in modalità online al seguente indirizzo di posta elettronica: pubblicaistruzione@comune.monreale.pa.it oppure mediante consegna a mano, previo appuntamento telefonico ai numeri 091.6564306-314, recandosi presso l’ufficio Pubblica Istruzione sito in Via Venero 117, entro e non oltre il 30 giugno.

Possono essere iscritti: i bambini di età compresa tra tre mesi a tre anni; i nascituri la cui data presunta del parto avvenga entro il 30 giugno prossimo; i bambini che compiono tre anni successivamente alla data del 31 agosto 2023; i bambini, i cui genitori siano residenti in Monreale, oppure che a Monreale prestino attività lavorativa; i bambini con regolare attestazione di vaccinazione ai sensi della Legge 31 Luglio 2017 n. 119.

All’istanza dovranno essere allegati la fotocopia documento d’identità di uno dei genitori; il modello I.S.E.E corredato di DSU; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; un certificato di vaccinazione (da presentare al momento dell’inserimento).

I genitori non residenti nel territorio di Monreale ma che ivi svolgono attività lavorativa, devono corredare la domanda di attestato di servizio.

I bambini collocati utilmente in graduatoria che eccederanno il numero dei posti disponibili presso l’asilo nido “Giaccone” saranno inseriti, in ordine cronologico, presso le strutture iscritte all’albo regionale

Le istanze per la riconferma del servizio presso l’asilo nido “Giaccone” e per gli “asili nido/Micronido Privati” dovranno essere inoltrate adottando le stesse modalità di cui sopra ed avranno diritto di precedenza rispetto a quelle dei nuovi iscritti.

La fruizione del servizio comporta il pagamento di una retta mensile, che potrà essere rimborsata, a seguito di avviso e su richiesta, secondo quanto previsto dalle linee guida della Regione Sicilia sul sistema integrato di educazione ed istruzione presentata dall'amministrazione all’assessorato alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

In caso di rinuncia al servizio o decadenza, la quota contributiva versata non verrà rimborsata.

Nel caso in cui l’amministrazione ampliasse il servizio nelle strutture già operanti ovvero attivasse il servizio in ulteriori nuove strutture, anche nel corso del corrente anno scolastico, si provvederà ad informare la cittadinanza mediante ulteriori avvisi d’iscrizione.