Refezione scolastica, il comune si affida ad un esperto

È il nutrizionista Salvatore Ventimiglia

MONREALE, 18 aprile – Un sistema di refezione scolastica istituito in via sperimentale nelle scuole d’infanzia, in quelle primarie e secondarie di I° grado, per garantire la mensa agli alunni frequentanti, che ne facciano richiesta.

Si muove in questa direzione l’amministrazione comunale, che ha già messo in moto la macchina burocratica, affidandosi ad un professionista per fare in modo che l’alimentazione offerta all’utenza sia confacente, oltre che alla normativa vigente, soprattutto ai canoni di equilibrio e correttezza alimentare che devono essere sempre tenuti in grande considerazione e garantiti soprattutto quando di mezzo c’è la salute dei bambini.

A questo scopo a ricevere l’incarico di predisporre le tabelle dietetiche è stato il dottor Salvatore Ventimiglia in qualità di esperto biologo nutrizionista, per l’elaborazione delle tabelle dietetiche necessarie per il servizio sperimentale di fornitura pasti all’asilo nido “Giaccone”, il primo dei siti scolastici presso il quale andrà a regime il servizio. A questo proposito, è già stato superato pure lo step dell’Asp di Palermo, che già nei mesi scorsi aveva rimodulato e vistato, le tabelle inerenti la somministrazione di alimenti per minori ospiti dell’asilo nido.