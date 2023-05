Monreale, rubano quattro birre, ma poi si pentono e rimborsano la proprietaria

Succede al parcheggio Torres. Arrivano i soldi e una lettera di scuse

MONREALE, 29 maggio – "Salve siamo i quattro ragazzi che ieri ha preso quattro birre, ci scusiamo perché abbiamo capito di avere sbagliato le abbiamo lasciato i soldi dentro un pacchetto di sigarette. Ci scusi tanto".

Nel pacchetto di sigarette i soldi delle bottiglie di birra e in un biglietto di carta le scuse per l'azione compiuta. Un gruppetto di giovani un giorno fa ha prelevato dal magazzino del chioschetto del parcheggio Torres delle bottiglie, mentre il locale era chiuso. L'indomani i proprietari hanno ritrovato il messaggio di scuse. A raccontare la conclusione della vicenda i gestori dell'attività. Felice epilogo per la vicenda che ha coinvolto il chioschetto. A riferirlo e a renderlo è stata la stessa proprietaria attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

"Dopo i ragazzi sono venuti anche personalmente per chiedere nuovamente scusa - racconta Silvana Lo Iacono - gli ho promesso che dopo la fine della scuola organizzeremo delle iniziative di volontariato all'insegna della musica e delle granite. Avrò i miei modi bruschi - aggiunge - faccio spaventare a volte i ragazzi con le mie urla che possono sembrare isteriche ma questo gesto mi riempie di grande gioia e mi lascia sperare in un futuro migliore. Non è la prima volta che accade nel nostro locale, spesso mi ritrovo a parlare con diversi giovani che si riuniscono lì cercando di responsabilizzarli e sensibilizzarli. Forse in qualche modo le mie parole sono servite".