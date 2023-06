Autonomia differenziata, Cgil e Uil avviano una petizione per dire no

Possibile firmare nelle sedi cittadine di piazzetta Canale e largo Padre Pio

MONREALE, 9 giugno – Nelle sedi cittadine della Cgil, piazzetta Canale e della presso Uil, in via Venero piazzetta Padre Pio, è possibile sottoscrivere la petizione nazionale promossa dalle due sindacali contro l'autonomia differenziata.

“La Sicilia – si legge in una nota – non può accettare l’autonomia differenziata. E’ un progetto che avrà come conseguenza una sanità pubblica più fragile nella quale non tutti potranno accedere alle cure , un sistema dell’istruzione indebolito, meno infrastrutture, meno sviluppo, meno lavoro.

Non potranno essere garantiti diritti fondamentali e il divario con le regioni più forti del Paese si allargherà.

Per questo – prosegue la nota – chiediamo al Presidente della Regione, Renato Schifani, di ritirare il suo appoggio all’autonomia differenziata e di fare valere le ragioni della Sicilia che pretende misure per lo sviluppo e per il lavoro.

E’ un provvedimento che spaccherà il Paese, a tutto vantaggio delle aree più forti, mentre quelle più deboli saranno abbandonate a sè stesse. Vogliamo anche smascherare le false promesse: il Documento di economia e Finanza del Governo ne certifica infatti gli inganni a danno della Sicilia”.