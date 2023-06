Arte e storia ieri sera con ''Ecco mormorar l'onde''

In occasione del concerto anche una raccolta fondi per l'associazione Il Quartiere

MONREALE, 25 giugno – Ogni esibizione intervallata da applausi e battimano, poi ligio silenzio e... strada spianata alle voci. E' stato un successo, ieri sera, il concerto del Ghoete Chor dal titolo 'Ecco Mormorar l'Onde', organizzato dalla ProLoco di Monreale.

Impreziosita dalla cornice di una gremita sala San Benedetto, all'interno del Complesso Monumentale Guglielmo II, l'esibizione canora ha proposto brani appartenenti alla tradizione musicale in lingua straniera, latino e volgare – per lo più madrigali cinquecenteschi-rinascimentali. Selezione di pezzi sapientemente interpretati da una coralità di voci – sia maschili che femminili – guidati dalla direttrice Serena Pantè. Contestualmente alla manifestazine, il cui accesso era libero, si è svolta oltretutto una raccolta fondi a favore dell'associazione Il Quartiere, attiva sul territorio con iniziative di volontariato. ''Una bellissima serata di musica – è stato il commento finale di Amelia Crisantino, presidente della ProLoco Monreale – nei nostri intenti c'è sicuramente un nuovo appuntamento e un vero e proprio programma in musica gospel''.

foto di: Silvio Cancemi