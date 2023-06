''Facciamo il punto per annunciare il bello'', convegno con monsignor Isacchi

Organizzato dall’Ufficio Regionale per il Tempo Libero, il Turismo e lo Sport della CESi

PERGUSA, 27 giugno – Dal 22 al 24 giugno 2023 presso l’Oasi Francescana di Pergusa si è svolto il convegno organizzato dall’Ufficio Regionale per il Tempo Libero, il Turismo e lo Sport della CESi.

Al convegno ha preso parte monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale e delegato CESi, con don Roberto Fucile Direttore Regionale dell’Ufficio. Ai lavori del convegno sono stati presenti anche i direttori degli Uffici Diocesani per il Tempo libero, il Turismo e lo Sport e i referenti Diocesani del Progetto Policoro.

L’incontro è stato animato da Gianmarco Machiorlatti. Laureato in sociologia, ha un percorso di dottorato in Social Sciences, è Professional Coach dall’International Coaching Federation e si occupa da anni di coaching, training e facilitazione in aziende e organizzazioni. È stato co-fondatore della “Scuola di Pace” della Diocesi Suburbicaria di Albano, dove è stato anche Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro.

Scopo dell’incontro per tutti i partecipanti è stato quello di mettersi in ascolto, focalizzando le origini e gli obiettivi dell’Ufficio Regionale per il Tempo Libero, il Turismo e lo Sport. Grazie a questo meeting e alle sue modalità innovative, è stato possibile iniziare a lavorare alla progettualità pastorale che condurrà i partecipanti all'imminente anno giubilare.