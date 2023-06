Ancora una volta un buco… nella strada: cede un pezzo della Salita Garibaldi

Nella "scinnuta ru Signuri" si è creata una pericolosa buca nella strada, con il rischio che possa peggiorare ulteriormente

MONREALE, 28 giugno - In una Monreale che prova a splendere sempre più di luce propria, nelle microzone della cittadina normanna continuano a verificarsi casi di usura del manto stradale, che porta alla formazione di potenziali (e pericolose) buche nelle vie adibite al traffico.

Questa volta il luogo “incriminato” è la Salita Garibaldi, meglio conosciuta come "a scinnuta ru Signuri" che lega via Pietro Novelli con via Venero, proprio davanti ad una pizzeria. La segnalazione ci arriva proprio da chi ogni giorno consegna pizze e che come denominatore comune, tra un viaggio e l'altro, ha quello di passare proprio da quel pezzo di strada deformato.

Col passare delle settimane, dopo le recenti piogge che hanno interessato il territorio, proprio davanti ai locali della pizzeria è andata via via formandosi un ribassamento del manto stradale, che ha sin da subito dato l'impressione di non volersi fermare a quella profondità, tanto che proprio nella giornata di oggi si è formata una buca.

La deformazione è dovuta al fatto che il tratto è uno dei più trafficati della città, poiché è il principale punto di entrata nel centro abitato per chi viene dalle zone più alte del paese come la frazione di San Martino o i territori limitrofi.

Il manto stradale, adesso, è in attesa di essere “normalizzato, perchè non possa causare più disagi e una viabilità meno fluida in quel tratto specifico. Seguiranno aggiornamenti.