Intitolata a Rocco Campanella la sala convegni del Santa Caterina

Oggi pomeriggio la scopertura della targa

MONREALE, 30 giugno – Una targa per ricordare il pensiero, gli insegnamenti e i valori di Rocco Campanella, indimenticato docente di Lettere al liceo di Monreale, ma soprattutto grande sostenitore della cultura pacifista ed antimilitarista.

La scopertura è avvenuta oggi pomeriggio a Casa Cultura Santa Caterina, dove si è tenuta l’intitolazione del salone degli eventi al letterato monrealese, scomparso nel 1999, al termine di una lunga malattia. Il suo nome andrà ad affiancare quello di un altro personaggio illustre della cultura monrealese, Antonino Noto, indimenticato filosofo, scomparso nel ’91.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del consigliere comunale Riccardo Oddo, che hanno fortemente voluto questa iniziativa, dei familiari, di tanti cittadini che di Rocco Campanella hanno apprezzato gli ideali e gli insegnamenti e di tanti ex alunni che sono passati dai suoi banchi, soprattutto quando a Monreale esisteva solo il ginnasio e poi era necessario spostarsi a Palermo, per proseguire il triennio del liceo.

La figura di Rocco Campanella, il suo excursus storico, letterario e culturale sono stati tracciati da don Innocenzo Bellante, che con lui ha condiviso numerose esperienze di pensiero e di storia culturale, mentre la figura dell’insegnante l’ha tracciata Serafino Scorsone. Nel corso della manifestazione sono stati letti alcuni passi riguardanti la vita di Rocco Campanella da Noemi Pittalà, mentre la serata è stata allietata da alcune esibizioni musicali delle suore collegine.

“Esprimo la mia vicinanza personale e a nome del Consiglio comunale - ha detto in una nota il presidente Marco Intravaia – alla famiglia da sempre impegnata affinché l’esperienza umana e personale del professore Rocco Campanella non sia dispersa, ma diventi patrimonio a beneficio della città. Dedicargli la sala convegni di Casa Cultura al Santa Caterina rientra in quel progetto di recupero della memoria che siamo impegnati a promuovere. Ringrazio il Consigliere Riccardo Oddo per avere proposto l’iniziativa”.