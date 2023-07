La comunità scolastica della Morvillo piange la scomparsa di Carmela Catania

Collaboratore scolastico nel plesso di scuola secondaria dal 2007 al 2022

MONREALE, 24 luglio –La comunità scolastica della Morvillo piange la scomparsa della collega Carmela Catania, 64 anni.

Ha lavorato nel plesso di scuola secondaria della scuola Morvillo nel profilo di collaboratore scolastico ininterrottamente dal 2007 al 2022. A giugno dello scorso anno durante la cerimonia di pensionamento, ha salutato i colleghi di una vita.

“Della signora Carmela - ha dichiarato la dirigente Giammona - non si può non ricordare l’affabilità, la gentilezza, la disponibilità e l’eleganza nei modi, sia che si rivolgesse ai colleghi o ai docenti, sia che si relazionasse con gli studenti. Nonostante la vita non le abbia risparmiato sofferenze fisiche, a scuola la ricordiamo sempre col sorriso che donava a tutti. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia cui vanno le nostre più sentite condoglianze”.