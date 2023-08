Polizia Municipale, Castrense Ganci nuovo comandante a Cinisi

CINISI, 6 agosto – Il Commissario capo della Polizia Municipale di Monreale, Castrense Ganci è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Cinisi. L’incarico glielo ha conferito l’attuale commissario straordinario del comune costiero Angelo Sajeva, insediatosi dopo le dimissioni del sindaco Giangiacomo Palazzolo.

L’incarico arriva a seguito di una convenzione stipulata fra il comune di Monreale e quello di Cinisi. Avrà durata semestrale.

Ganci non è nuovo ad incarichi di questo tipo, ricoprendo ruoli analoghi, come per esempio a Mistretta, Enna, Borgetto, Barcellona Pozzo di Gotto, Polizzi Generosa, San Cipirello ed altri ancora.

Ha ricoperto anche importanti ruoli internazionale come nel 2010 al Cairo quando fu capo delegazione della polizia locale d’Italia all’accademia di polizia egiziana. O ancora nel 2013 a New York quando venne premiato da consiglio comunale e da Soccer Brooklyn.

Negli ultimi mesi si è occupato del servizio di gestione dei beni confiscati alla mafia.