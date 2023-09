''Ragazzi, voi siete importanti per la Chiesa''

Nel suo augurio di buon anno scolastico l’arcivescovo Isacchi ai giovani: ‘’Vi chiedo cosa pensate dalla chiesa, cosa vi aspettate’’

MONREALE, 13 settembre – È arrivato oggi il messaggio di augurio per il nuovo anno scolastico rivolto dall’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, a tutti i giovani studenti dell’arcidiocesi di Monreale.

L’augurio è stato rivolto anche al corpo docente, ai dirigenti e a tutti i genitori che hanno scelto di accompagnare gli studenti nel loro percorso educativo.

“Quest’anno - ha affermato monsignor Isacchi - come Chiesa vorremmo essere più presenti. Lo siamo già con i nostri insegnanti di religione, ma vorremmo esserlo di più perché la Chiesa è sinodo. Il sinodo non è solo un cammino da percorrere insieme, ma è una modalità in cui scegliere di camminare insieme. Pensate alla Chiesa in sinodo - ha continuato il presule- come a una Chiesa che sceglie di farsi incontro sulle strade della vita. Vorrei incontrarvi nelle scuole - ha concluso l’arcivescovo- perché è nell’ascolto delle persone che sentiamo ciò che Dio ci sta chiedendo. Voi siete i nostri giovani con i vostri sogni e desideri che siamo pronti ad ascoltare in un mondo dove spesso vengono zittiti dagli adulti incapaci spesso di soffiare su quel lumicino fumigante che sono i vostri sogni. Vi chiedo, infine, di dirci cosa pensate della Chiesa, cosa vi aspettate, noi siamo pronti ad ascoltarvi’’.