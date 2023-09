Presentato ieri il libro di Carlo Di Franco ''Itinerario gastronomico arabo normanno''

L’iniziativa era inserita fra quelle facenti parte di “Nel Segno di Guglielmo”

MONREALE, 30 settembre – Nutrito il pubblico presente alla presentazione del libro “Itinerario gastronomico arabo normanno” presentato ieri pomeriggio presso la sala Novelli del Complesso Guglielmo dall’antropologo Carlo Di Franco, e del quale recentemente è stata edita una traduzione in inglese.

La presentazione era stata organizzata dall’Associazione culturale MonsRealis presieduta da Margherita Ganci e rientrava perfettamente ed idoneamente nell’ambito delle celebrazioni relative alla manifestazione “Nel segno di Guglielmo” organizzata dall’amministrazione comunale, che vedrà il suo culmine con il corteo storico in programma per la domani.

Dopo i saluti rituali da parte della presidente e dell’assessore Fabrizio Lo Verso, il medico Salvatore Porrovecchio ha ribadito l’importanza della dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco come Bene Immateriale dell’Umanità e come essa è rimasta a distanza di secoli ancora quasi immutata.

L’autore del libro Carlo Di Franco ha poi illustrato con parole semplici e comprensibili l’origine di alcuni piatti gastronomici che dalla presenza degli arabi, dei normanni, degli ebrei, degli spagnoli, permangono ancora oggi,