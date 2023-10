Tanta allegria alla festa dei nonni del centro aggregativo per anziani del Comune

Tre serate all'insegna della gastronomia e del divertimento

MONREALE, 9 ottobre – Si è svolta venerdì scorso la seconda delle tre serate organizzate per la festa dei nonni al Centro aggregazione anziani, l'ultimo appuntamento invece sabato 7 ottobre.

L'organizzazione e la promozione degli eventi è stata curata dal commissario Giovanni Aricò. La festa è stata divisa in tre serate, la prima si è svolta giovedì scorso, a causa della necessità dei lavori di adeguamento strutturale destinati alla sicurezza dei soci frequentatori.

Un decisivo supporto, alla serata di venerdì, è stato dato da alcune decine di soci di Grisì che sono arrivati in pullman portando con loro una serie di prelibatezze che hanno reso la cena tutt’altro che frugale: formaggi vari, mortadella, salsicce stagionate, senza dimenticare un pane da forno a legna degno della migliore tradizione e meritata fama monrealese. Il tutto è stato rigorosamente servito ai tavoli da alcuni soci volontari.

Non sono mancate altre prelibatezze locali. Al termine della cena a poco a poco e dietro la spinta del DJ e della cantante è iniziata la serata danzante.

Spirito di condivisione e allegria hanno animato la serata. Questo tipo di realtà costituiscono un vero strumento di aggregazione per chi a ragione dell’età e del meritato pensionamento o delle non più impellenti funzioni genitoriali desidera trascorrere un po' del tempo a disposizione anche per relazionarsi con gli altri nonni della città.