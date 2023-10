Musica, il rapper monrealese Savio pubblica il nuovo singolo ''Il Peggio'' con Seth RN

I due rapper della città normanna si sono uniti in questo progetto, disponibile su tutte le piattaforme musicali

MONREALE, 12 ottobre – A quasi cinque mesi dall’uscita del suo ultimo singolo, “Routine”, il rapper monrealese Savio pubblica una nuova traccia del suo repertorio, intitolata “Il Peggio”.

Il brano, arricchito dal featuring di un altro giovane cantante monrealese, Seth RN, ha come tema principale una relazione che, nei suoi risvolti peggiori, ha fatto vivere “il peggio” ai due amanti.

Savio, pseudonimo di Giuseppe Savio Nicotra, ha compiuto a luglio 20 anni, e non è un volto nuovo nel settore. Sin da giovanissimo ha iniziato a comporre e cantare per diletto, migliorando anno dopo anno la qualità dei suoi prodotti. Dopo il singolo “Routine”, uscito a maggio, adesso è pronto a “rimettersi in gioco” con il suo nuovo pezzo.

La traccia, prodotta da Riccardo Russo, in arte “Loufahg”, è disponibile su tutte le piattaforme musicali, da Spotify ad Apple Music, passando anche per YouTube Music. Un traguardo importante per il giovane rapper monrealese, che finalmente può figurare nelle playlist di chiunque assieme ai più grandi del settore.

La copertina del pezzo, sicuramente d’impatto per la sua potenza visiva, è stata prodotta da “Sam” (nome d’arte di Samuele Patellaro), già coinvolto in altri progetti di Savio.

Per poter ascoltare il brano su Spotify, basta cliccare su questo link:

https://spotify.app.link/qDy78z5YODb?fbclid=PAAaagnvvvqdtxrp0kKK-yXqNPq6LGY56eC-ukTmoLAFKbre-

aenJGssS8BO8&_p=c91129c09b047af4fc1c8bf8