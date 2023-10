Monreale, il comune ringrazia i volontari della Protezione civile

Fondamentale l’impegno nell'emergenza antincendio

MONREALE, 26 ottobre – Si è svolta oggi in Sala Rossa una cerimonia ufficiale con le associazioni di Protezione civile attive nel territorio e l’amministrazione Arcidiacono che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento e ringraziare tutti i volontari.

Il grazie per l’impegno che hanno profuso nell’affrontare gli eventi e le operazioni di soccorso per tutte le emergenze che si sono verificate in questi mesi e soprattutto nel corso dei vari incendi a salvaguardia della popolazione e del territorio.ntro hanno presenziato il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Protezione civile Giuseppe Di Verde, che ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento ai volontari che in sinergia e spirito di squadra con i dipendenti comunali della Protezione civile hanno affrontato situazioni di grande pericolosità con coraggio e abnegazione al lavoro.

All’incontro hanno preso parte, fra gli altri, gli assessori Letizia Sardisco, Fabrizio Lo Verso, Antonella Giuliano, il comandante della Polizia Municipale e Protezione civile Luigi Marulli.

“ Ringrazio tutte le forze di protezione civile – dichiara il sindaco – che hanno collaborato con l’amministrazione sostenendo il nostro personale nella lotta all’infernale fronte degli incendi”.