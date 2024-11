Il Risiko del Mosaico

Il movimento protagonista del turnover di governo, ormai prossimo

MONREALE, 28 novembre – Lontano dai clamori della piazza o da occhi ed orecchi “indiscreti” della stampa, anche se già qualche collega ha validamente descritto gli scenari, comincia a prendere forma ed è quasi al traguardo, l’azione di rimpasto in giunta, che disegnerà una nuova compagine governativa cittadina.

Un’azione finalizzata, come si dice in questi casi, “a dare un maggiore impulso all’attività di governo per rispondere al meglio alle legittime esigenze ed aspettative dei cittadini”. Più concretamente per “appattare la settanta” degli equilibri politici e dare a tutte le forze politiche interessate il giusto spazio, in ossequio al sempre valido “Manuale Cencelli”, così come alle aspirazioni anche dei singoli protagonisti.

Vedrà la luce, pertanto, a breve il primo turnover dell’Arcidiacono 2: con ogni probabilità prima di Natale, per ripartire con forza, fin dall’avvio del 2025. Fra le ipotesi che ad oggi sono sul tappeto, ce n’è una in particolare che riguarda il movimento “Il Mosaico”, che – col massimo rispetto che si deve a quelle concernenti altre forze politiche – merita particolare attenzione.

Si tratta al momento, si badi bene, di “rumours” o “boatos”, come si chiamano in genere gli spifferi di palazzo, voci che, però, “radio-rimpasto” dà come fondate ed assai vicine al nero su bianco. Secondo queste voci, potremmo assistere ad una maxi rotazione che coinvolge i tre personaggi di spicco del movimento fondato da Roberto Gambino, grandi protagonisti nel corso dell’Arcidiacono 1, concluso nel giugno scorso: vale a dire Fabrizio Lo Verso, Francesco La Barbera e Letizia Sardisco.

Il primo tutti dicono essere in pole per ricoprire il ruolo di assessore. Probabilmente per dare continuità alle iniziative portate avanti durante la scorsa consiliatura. In Giunta dovrebbe fargli posto il “collega di lista” Francesco La Barbera, primo dei non eletti per una manciata di voti alle ultime amministrative, che però, per non restare appiedato, potrebbe entrare in Consiglio comunale. Per farlo, però, occorrerebbero le dimissioni di qualcuno degli eletti: in questo caso di Letizia Sardisco, instancabile assessore allo sport durante la passata amministrazione e adesso “semplice” occupante di uno scranno in sala consiliare.

Sarebbe lei, quindi, a lasciare il ruolo di consigliere, per ricoprire, immediatamente dopo, quello di consulente per l’ufficio legale. Certamente un incarico di prestigio e peraltro anche ben retribuito (si parla di 60 mila euro l’anno), che però, stando ancora alle voci, incontrerebbe qualche malumore anche fra gli alleati. Sarà quindi una bella matassa da sbrogliare per Arcidiacono, le cui intenzioni sono quelle di dare slancio alla sua azione di governo ed imprimere quella velocità di crociera che aveva fino al primo mandato e che adesso forse fatica a mantenere.