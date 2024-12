Anche a zero euro sarebbe stato un atto politicamente immorale

Riceviamo e pubblichiamo...

Caro direttore,

leggendo il suo articolo di oggi sulla consulenza data dal sindaco all'esponente della lista Il Mosaico, mi dispiace constatare che avevo ragione per quanto riguarda l'onorario che il comune dovrà farsi carico per “appattare la settanta” all’interno del gruppo.

Molto elegantemente nella determina n 93 non si parla di cifre, ma di una percentuale pari al 60% dello stipendio tabellare lordo previsto per i dirigenti degli Enti Locali in applicazione dell'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro, area della dirigenza funzioni locali. Io le faccio una domanda: lei sa a quanto ammonta lo stipendio tabellare al lordo più gli oneri riflessi? Se non lo sa glielo dico io:

DIRIGENTI RAL

Stipendio annuo lordo dall'1/1/2021 €. 47.015,77

Posizione minima dall'1/1/2021 €. 12.722,67

Posizione massima dall'1/1/2021 €. 46.292,37

Quindi sommi i tre importi e abbiamo lo stipendio al lordo. Calcoli il 60% e, guarda caso, siamo intorno ai 60 mila euro, cifra che avevo anticipato nel comunicato precedente contestato su Facebook dall'interessata che ironicamente sorrideva sulla cifra.

Ma detto questo, anche se fosse stato un euro il compenso, che sia un atto immorale politicamente il giudizio non cambiava. A volte stare zitti è meglio, così si evitano queste brutte figure che di fronte all'opinione pubblica sono imbarazzanti. Ma sa qual è la cosa più mortificante? È che non si ha il coraggio di scrivere la cifra ma ci si nasconda dietro la percentuale per mascherare l'importo. Ma tutto questo è normale, il tutto nell'immoralità più assoluta, senza rossore.

* candidato a sindaco del PD alle ultime amministrative