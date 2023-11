Rifiuti, in commissione Bilancio passa la riduzione del 30% della Tari per chi non beneficia del ''porta a porta''

Lunedì il Consiglio comunale potrà approvare la modifica definitivamente

MONREALE, 2 novembre – Potrebbe essere la prossima seduta del Consiglio, in programma lunedì prossimo, 6 novembre, a vedere l’approvazione definitiva con la quale il comune dice sì alla riduzione della Tari per i cittadini che non beneficiano del servizio di raccolta porta a porta.

In commissione Bilancio, infatti, l’indirizzo è passato, dopo che l’intento, anche sulle colonne dei giornali locali, era stato più volte sollecitato a discusso.

In pratica, gli utenti delle zone non servite, distanti dai punti di raccolta oltre i 300 metri, beneficeranno di una riduzione della Tari del 30% sulla parte variabile del tributo. Le simulazioni effettuate insieme ai responsabili degli uffici comunali hanno prodotto, come dato orientativo, uno sconto superiore ai 100 euro già per i nuclei familiari di 4 persone.

“Abbiamo ritenuto fosse importante porre in essere una modifica al regolamento – fa sapere il presidente della commissione Fabio Costantini – che correggesse la sperequazione tributaria sino ad oggi verificatasi, che ha visto i cittadini delle zone non servite dalla raccolta porta a porta, pagare per un servizio che non è stato loro reso. In questo modo si avrà una forma di compensazione per i disagi patiti dagli utenti, costretti a recarsi presso le zone di conferimento, molto spesso parecchio distanti dalle proprie abitazioni”.

Inoltre la Commissione ha lavorato affinchè tale agevolazione potesse essere, diversamente da quanto accaduto in passato, cumulabile con un altro beneficio quale quello derivante dal compostaggio domestico. In questo modo, i cittadini virtuosi che effettuano il compostaggio domestico, potranno cumulare entrambi i benefici riducendo sensibilmente la Tari.

“La II commissione consiliare – dice ancora Costantini – ringrazia l’assessore Luigi D’Eliseo, il dirigente Pietro Bevilacqua ed il responsabile del tributo Mimmo Campanella per la collaborazione prestata per il raggiungimento di tale obiettivo e per i pareri positivi rilasciati”.

Nel prossimo Consiglio comunale di lunedì prossimo, come detto, l’aula potrà procedere alla definitiva approvazione di tale provvedimento, il che comporterà l’introduzione di tali modifiche all’interno del regolamento Tari per la loro entrata in vigore per il tributo in pagamento nel 2024”.