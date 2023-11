Prevenzione e sana alimentazione, i segreti per la salute

Se ne è parlato ieri al circolo dell’Auser di Monreale

MONREALE, 5 novembre – Ancora una volta, l’Auser, circolo Biagio Giordano di Monreale, presieduto da Luigi Mazzola, si conferma come una delle associazioni di anziani che più si impegna in vari ruoli a favore di essi.

Ieri pomeriggio, per quella che è ormai diventata una consuetudine, si è tenuta un’altra conferenza medica informativa che stavolta affrontava il tema della prevenzione oncologica.

I dottori Nino Palermo. Massimiliano Squillace e Giada Lombardo, nelle loro relazioni hanno affrontato il tema della prevenzione, spaziando dai controlli preventivi necessari anche in assenza di sintomatologie alla corretta tenuta fisica per concludere con una corretta e sana alimentazione.

Pubblico come sempre attento e partecipato per l’argomento trattato e lo dimostra il fatto che i relatori alla fine dei lavori sono stati subissati da domande e chiarimenti.

Attratti dal tema, per la prima volta si sono presentati cittadini che volevano conoscere l’Associazione, che conta ben 280 iscritti, e che sono stati graditi ospiti.

Erano presenti ed hanno partecipato a tutta la durata dei lavori i consiglieri comunali Riccardo Oddo e Paola Naimi, quest’ultima spesso presente alle iniziative che il circolo ha portato avanti in questi anni.