Il Parlamento della Legalità Internazionale arriva a Montecitorio con trecento giovani volontari da tutta Italia

Il tema era: "Il linguaggio della Legalita' e il senso della Democrazia nel mondo dei giovani alla luce della testimonianza dei Giusti"

ROMA, 8 novembre – Oltre trecento giovani volontari provenienti da tutta Italia, che da anni cooperano con il Parlamento della Legalita' Internazionale al fianco di Nicolo' Mannino e Salvatore Sardisco, rispettivamente presidentende e vice presidente del Movimento, hanno partecipato nella sala dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati, all'incontro sul tema "Il linguaggio della Legalita' e il senso della Democrazia nel mondo dei giovani alla luce della testimonianza dei Giusti".

All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, Renata Polverini, già presidente della Regione Lazio Carolina Varchi, vice sindaco di Palermo e segretaria di presidenza della Camera dei deputati e ha portato la sua testimonianza Salvatore Attanasio, papà di Luca Attanasio l'ambasciatore italiano ucciso nella repubblica democratica del Congo.

Il Parlamento raccoglie più di settanta ambasciate culturali in Italia ma anche al Cairo, America, Costa D'Avorio, Madrid e ha come obiettivo quello di far conoscere ad ogni giovane il proprio talento naturale e invitarlo a metterlo al sevizio della collettivita' per la crescita di tutti e del bene comune. Protagonisti i ragazzi e le ragazze degli istituti comprensivi e delle scuole superiori, insieme a chi da tempo coopera nel mondo della cultura e quello del volontariato e non solo.Tanti giovani studenti, docenti, dirigenti scolastici, esponenti del mondo ecclesiale hanno portato la loro testimonianza e il proprio contributo.

"Un confronto educativo e dialogo costruttivo - ha detto Mannino - che richiama il progetto formativo culturale " Ricercatori dell'Alba " proposto in diverse scuole del nostro Paese e gia' consegnato e apprezzato da Papa Francesco insieme a tantissime lettere che inneggiano alla pace e il libro "Il mio Nome e' Amore". Ringraziamo tutti indistintamente per aver aderito a questa singolare iniziativa culturale che e' partita lo scorso ventiquattro ottobre dal Vaticano dove abbiamo presentato il libro "il mio nome e' Amore "consegnato personalmente a Papa Francesco e martedi sette novembre a Montecitorio e che farà tappa al Campidoglio per un altro incontro culturale sul tema della pace e della solidarieta' tra i popoli".