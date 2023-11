Aquino, al via i lavori di completamento della rotonda

Il senso di marcia rotatorio era stato istituito il 13 ottobre scorso, ma non sempre era rispettato

MONREALE, 9 novembre – Hanno preso il via stamattina i lavori di sistemazione della rotonda posta all'incrocio tra la via Mulini, e lo svincolo per Pezzingoli, nella frazione di Aquino, quella che i monrealesi conoscono come “a cruci i Masu Parrinu”.

I lavori odierni costituiscono la prosecuzione di quelli avviati lo scorso 13 ottobre, quando nello stesso posto era stata installata la segnaletica orizzontale, con le strisce di vernice dipinte sull'asfalto. Era di tutta evidenza, però, che quelle strisce non bastassero e che la rotonda andava adeguata con un “arredo” di maggiore evidenza. Soprattutto in una terra come la nostra, in cui non sempre altissima è la propensione al rispetto delle regole, a cominciare da quelle del codice della strada.

E infatti, il nuovo senso rotatorio delle vetture non era partito nel migliore dei modi, perchè si è rivelata assai dura ad estinguersi l'abitudine degli automobilisti a “tagliare” il senso di marcia, infischiandosene delle nuove disposizioni.

Cosa che, come ci hanno raccontato diversi passanti, in diverse circostanze in questi giorni si è rischiato di provocare incidenti, causati proprio dall'indisciplina di alcuni automobilisti.

Stamattina, pertanto, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, sono stati posizionati dei piccoli “jersey” secondo un perimetro circolare, preludio, probabilmente, dell'aggiunta di un minimo di arredo che renda più vistoso il senso rotatorio di marcia. Non è escluso che possa esservi collocata della terra per la piantumazione di quale piantina o possano esservi posizionati dei vasi. Qualsiasi cosa, comunque, che renda evidente la rotonda, inducendo gli automobilisti, anche quelli più indisciplinati, ad adeguarsi.