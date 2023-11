Turismo, confermate per il 2024 le tariffe dell'imposta di soggiorno

Arcidiacono: “I proventi spesi sempre per arredo urbano”. Gli operatori: “Sulle scelte non siamo mai stati coinvolti”

MONREALE, 15 novembre – Confermate per il 2024 le tariffe relative all'imposta di soggiorno. L'importo varia da 2 a 3 euro a seconda della tipologia di alloggio e alle stelle dell'albergo. Con una delibera sono stati approvati gli importi, durante l'ultima seduta del Consiglio comunale.

Proprio gli importi, confermati, prevedono per gli alberghi 4 e 5 stelle, le residenze turistiche o alberghiere 4 stelle, i villaggi turistici 4 stelle e villaggi alberghi 4 stelle applicheranno un importo di 3 euro. Mentre la tassa di soggiorno sarà di 2 euro per gli alberghi a 3 stelle e per tutte e altre tipologie previste dall’art. 6 del Regolamento istituito ai sensi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo del 2011 n.23.

I proventi della tassa di soggiorno per legge vanno reinvestiti in attività e servizi per il turismo. L'amministrazione Arcidiacono fa sapere che i soldi incassati con l'imposta sono stati sempre spesi per "l'acquisto di arredamento urbano e per attività di promozione del territorio".

È previsto per dicembre un incontro tra l'assessorato al Turismo e i titolari delle strutture ricettive che da tempo vorrebbero essere coinvolti nella pianificazione delle attività e del reinvestimento delle somme relative agli incassi della tassa di soggiorno. "La norma prevede il coinvolgimento dei titolari delle strutture nella scelta dell'investimento delle cifre - dice Daniele Sciortino gestore di Palazzo Ducale - ma non siamo mai stati coinvolti. Per la promozione del territorio servono azioni mirate utilizzando i canali giusti. In previsione dell'incontro con l'assessore nei prossimi giorni faremo una riunione preliminare con gli altri gestori per cercare soluzioni valide per indirizzare, dal punto di vista sia strategico che organizzativo, l'offerta".