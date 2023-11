Riqualificazione del quartiere Carrubella, eseguiti i saggi preventivi

Hanno avuto un costo di poco superiore ai 25 mila euro

MONREALE, 22 novembre – Procedono i passaggi previsti dell'iter che porterà alla riqualificazione urbana del quartiere Carrubella: eseguiti i saggi preventivi.

L'affidamento dei lavori è stato attivato sul MEPA con apposita trattativa diretta con la ditta “G.F. Costruzioni” di San Cipirello. Nello specifico sono stati eseguiti quattro saggi tecnici e una batteria di indagini ispettive, per un costo complessivo di 25.409,56 euro. La nuova perizia progettuale era stata predisposta con una determina dirigenziale a settembre 2022. Mentre le spese di progettazione erano state ammesse a finanziamento preventivamente con una spesa globale pari a 28.752,72 euro.

Nel 2016, con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, erano state ammesse a finanziamento le spese per la progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione urbana del quartiere “Carrubella” in Monreale, per un importo complessivo di 134.135,08 euro.

Si tratta di un progetto che si era messo in moto poco meno di dieci anni fa e che poi nel 2015 aveva trovato l'input della giunta di allora, che aveva deciso di percorrere la strada del “Piano di Azione e Coesione per ottenere i necessari finanziamenti.

Quello della riqualificazione del quartiere Carrubella è un progetto che si propone di rendere più razionale, soprattutto sotto l'aspetto del traffico veicolare, della fruibilità e più in generale della vivibilità, di una zona ormai densamente popolata del centro abitato, caratterizzato essenzialmente da edilizia residenziale.