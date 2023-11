Istituzioni unite per combattere la violenza sulle donne

Egregio direttore,

Mi rivolgo a lei in seguito agli ultimi tragici episodi di cronaca che, purtroppo, hanno nuovamente posto in primo piano la sempre attuale e grave questione della violenza sulle donne.

L'omicidio di Giulia Cecchettin, la centocinquesima vittima dall'inizio del 2023, ha scosso profondamente la nostra comunità. Questi drammatici eventi, spesso avvertiti come lontani, sono in realtà più vicini di quanto si possa immaginare.

In qualità di amministratore di questo Comune ho avuto l'onere di ricevere numerose sollecitazioni da parte dei cittadini, anch'essi profondamente colpiti da quanto accaduto, che chiedono un intervento concreto.

Intendo, pertanto, promuovere questa legittima richiesta, contando in primo luogo sul sostegno dell'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Alberto Arcidiacono e da tutti i suoi membri, fondamentale sarà il coinvolgimento dell'Arma dei Carabinieri, dell'Arcidiocesi di Monreale e, naturalmente, le scuole, con la collaborazione fondamentale dei presidi e dei docenti.

La scuola, intesa come luogo di formazione ed educazione delle nuove generazioni, gioca un ruolo cruciale nella lotta contro la violenza sulle donne.

Ritengo che sia necessario scardinare il tabù che circonda questo fenomeno e le sue conseguenze, spesso ignorate nella società e nei servizi sociali fino a pochi decenni fa.

In conclusione, direttore, sottolineo che la prevenzione primaria della violenza sulle donne è una questione sociale e politica, a cui dobbiamo rispondere con tempestività e determinazione.

* consigliere comunale

