Oggi giornata formativa a Monreale sulle norme in materia di edilizia

E' stata organizzata dal Comune in sala consiliare

MONREALE, 23 novembre – Continuano le giornate formative organizzate dal segretario generale del Comune di Monreale Giovanni Impastato. Oggi in aula consiliare il sindaco Alberto Arcidiacono ha aperto i lavori del convegno sulle norme in materia edilizia.

All’iniziativa organizzata dal Comune di Monreale in collaborazione con la Segreteria Nazionale dell'Unione è intervenuto come relatore il Consigliere di Stato, Giuseppe La Greca. Tra i presenti anche il segretario generale della città metropolitana Francesco Fragale, il segretario generale del Comune di Palermo Raimondo Liotta, Anna Giunta Segretario regionale dell’UNSPC, il dirigente del Comune Pietro Bevilacqua e numerosi Segretari generali, amministratori, dirigenti e funzionari degli enti locali.

“È’ stato un momento importante di studio e riflessione - ha dichiarato il segretario Impastato- che ha consentito anche di mettere in comune le diverse esperienze e professionalità’ di tanti colleghi. Nel corso dei prossimi mesi ci saranno altre proficue occasioni di confronto e crescita professionale”