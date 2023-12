Le strade sono sempre un salasso per il comune: 97 mila euro ad un uomo per un sinistro del 2018

Comune sconfitto in giudizio: con le spese di lite la batosta è di 114 mila euro

MONREALE, 2 dicembre – Continuano a provocare danni alla salute dei cittadini ed alle casse comunali le condizioni delle strade comunali. L'ultimo episodio è recentissimo vede il maxi risarcimento che è stato costretto ad erogare il comune ad un cittadino in seguito ad uno dei tanti sinistri.

Protagonista, in questo caso F.F. Che dal tribunale di Palermo, sezione civile, si è visto rimborsare la considerevole cifra di quasi 97 mila euro per un sinistro verificatosi il 14 settembre 2018, del quale il comune è stato ritenuto responsabile.

L'uomo, come quasi sempre accade, ha chiamato in causa il municipio, ottenendo in sede di giudizio tale somma a titolo di risarcimento per i danni riportati, proprio in quella circostanza.

Per il comune, pertanto, una bella batosta, considerato che oltre alla somma spettante a F.F. È stato costretto a tirare fuori i soldi le spese di lite, per tutto ciò che comporta una controversia di questo tipo.

Il tutto per un ammontare complessivo di 114.018, 05 euro, che il comune ha potuto pagare dopo che il Consiglio comunale, nella seduta del 6 novembre scorso, aveva riconosciuto il devito fuori bilancio che la sentenza sfavorevole al comune aveva generato.