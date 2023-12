Il Siciliano a Bruxelles: conclusa ieri la due giorni dedicata al nostro dialetto al Parlamento Europeo

L'evento, proposto dall'europarlamentare Ignazio Corrao per la valorizzazione della lingua, ha riscosso un grande successo

BRUXELLES (BEL), 8 dicembre - Si è tenuta tra mercoledì e ieri a Bruxelles la due giorni sulla valorizzazione della lingua siciliana, promossa dall'europarlamentare Ignazio Corrao, al Parlamento Europeo, sede dell'evento "Unveiling Sicily and Islands Challenges: Language and Culture”.

A parteciparvi sono stati diversi personaggi di spicco con la sicilianità nel cuore: dai diversi esperti del settore, ai professori universitari, politici, membri del governo e del Parlamento UE o dell'Unesco, artisti ed influencer. Presenti anche alcuni rappresentanti della Nazionale Siciliana di calcio.

Il vero e proprio evento è stato anticipato da un'iniziativa di corredo (organizzata e svolta giorno 6 dicembre in uno dei teatri della capitale belga, il "Lumen"), "Sound and Taste of Sicily in Brussels". Diversi artisti siculi come Lello Analfino dei Tinturia o Mario Incudine hanno preso parola, cercando di spiegare cosa significa essere siciliani. Presenti anche dei banchetti con degustazioni tipiche della cucina siciliana.

L'evento clou, quindi, si è tenuto nella giornata di ieri giorno 7 dicembre: gli invitati alla manifestazione sono stati ospiti del Parlamento Europeo, che hanno visitato durante la mattinata. Durante il tour, ha preso la parola il funzionario del Parlamento Maurizio Palumbo. Dopo la visita, gli ospiti si sono recati nella sala ASP 3E2 per la tavola rotonda, momento in cui la maggior parte dei presenti ha avuto spazio per un proprio intervento. Un evento storico per la nostra terra e la nostra lingua, sempre più un patrimonio riconosciuto all'unanimità, da difendere e da valorizzare con ogni mezzo possibile.