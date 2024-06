Amministrative 2024, alle 19 l'affluenza non ha ancora superato il 50%

Poco più di 11 mila elettori si sono recati alle urne

MONREALE, 9 giugno – Ovviamente in crescita, ma non ancora al di là del 50% la percentuale dei votanti monrealesi che alle 19 di oggi in questa tornata si sono recati alle urne.

Per le amministrative hanno espresso il loro voto finora 11.520 elettori, per le Europee, invece 11.515. Nel primo caso la percentuale è del 46,37 per cento, nel secondo del 47,63.