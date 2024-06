Amministrative 2024, dato definitivo: ha votato il 59,4% degli elettori

Un risultato sostanzialmente in linea con quello di cinque anni fa

MONREALE, 10 giugno – È di 19.878 il dato definitivo dei votanti alle elezioni amministrative 2024, a Monreale per una percentuale del 59,4%. Per quel che riguarda, invece, le elezioni europee l’affluenza alle ore 23 nelle 36 sezioni monrealesi è di 19.882 votanti per una percentuale del 61,04%.

Il dato è sostanzialmente in linea con quello delle amministrative di cinque anni fa, quando si era recato ai seggi il 59,16% dell'elettorato. Nel 2019 sui 32.799 aventi diritto, alle elezioni amministrative avevano preso parte 19.406 elettori, con un decremento di più di10 punti percentuali rispetto a cinque anni prima (2014), quando si era recato alle urne il 69,59% del corpo elettorale.

Nel 2009, addirittura, alla chiusura dei seggi si erano recati alle urne 22.518 elettori sui 30.848 aventi diritto di allora, per una percentuale del 72,99%.