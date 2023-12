Scuola Morvillo: conclusi i lavori di realizzazione del campetto, domani l'inaugurazione

Appuntamento alle ore 10 con la scuola e l'amministrazione comunale

MONREALE, 11 dicembre – Sarà inaugurato domattina alle ore 10 il campetto fatto realizzare dall'amministrazione comunale negli spazi esterni della scuola Morvillo, nell'area “a monte” del plesso di via Biagio Giordano. Ne dà notizia sui social l'assessore allo Sport, Letizia Sardisco.

I lavori di realizzazione si sono conclusi e da domani, pertanto, la struttura sarà disponibile per la comunità. Il progetto prevede la realizzazione di due campetti sportivi in erba sintetica, muniti di idonea recinzione. Il primo è stato realizzato. Il secondo dovrebbe vedere la luce successivamente.

Il campetto avrà accesso indipendente rispetto all'area scolastica. Nelle ore mattutine sarà utilizzato dagli alunni della scuola, nelle ore pomeridiane verrà aperto gratuitamente a tutti i ragazzi del territorio.

La spesa complessiva dell’intervento è stata di 56.000 euro, fondi a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. I lavori erano partiti alla fine di ottobre.

Le lavorazioni previste nel progetto, redatto dall'ingegnere Simona Russo (Giuseppe Sala è il Rup) consistono, fondamentalmente, nella realizzazione di un campetto sportivo di 16 per 8 metri, con la sistemazione del sottofondo, con una pavimentazione ammortizzante costituita da due strati e di cui quello di calpestio in erba sintetica. Il campetto sarà dotato, inoltre, di barriere paracolpi in tavolato o in pannelli e rete parapalloni sostenuta da pali metallici ogni due metri.