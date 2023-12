Comune, va in pensione Roberto Cangemi

Oggi l'ultimo giorno di lavoro, dopo 36 anni di servizio

MONREALE, 29 dicembre – Va in pensione Roberto Cangemi, dopo 36 anni, di lavoro al Comune di Monreale, per più di 20 anni in servizio all'acquedotto e 16 anni al comando di polizia municipale.

Oggi il saluto al Comando di Polizia Municipale, dove ha timbrato l’ultimo giorno di presenza con l’assessore al Traffico, Giuseppe Di Verde e il vicecomandante Antonino Grippi. A Cangemi sono arrivati gli auguri del sindaco Alberto Arcidiacono e della Giunta Comunale.