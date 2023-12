''Oh Happy Day'', le emozioni del gospel con i ''Nightingales Singer Ensemble''

Applausi ieri sera a San Gaetano per il gruppo palermitano. LE FOTO

MONREALE, 30 dicembre – Il gospel, si sa, forse come pochi altri argomenti riesce a trasmettere musicalmente le emozioni che il Natale, con tutta la sua magia, riesce a regalare. È stato così anche ieri sera.

Nella chiesa di San Gaetano, infatti, hanno strappato applausi convinti i coristi del gruppo “Nighitingles Singer Ensemble”, non nuovi alle esibizioni monrealesi, che ancora una volta hanno scelto la cittadina normanna per cantare e trasmettere questi sentimenti tipici del periodo natalizio.

La loro più celebre esibizione a Monreale era datata 22 dicembre di due anni fa, quando una cattedrale gremita aveva cantato e ballato al ritmo di gospel, con tutti i brani più popolari della tradizione.

Il gruppo non ha tradito le attese ed anche ieri sera a San Gaetano è stato in grado di trasmettere emozioni, confezionando un concerto gradito ed applaudito dal pubblico, anche in questa occasione partecipe e numeroso.

Il tour del gruppo, che quest’anno conta ben dieci esibizioni, prosegue. Questa sera i Nighitingales Singer Ensemble saranno a Sciara, dove, certamente, strapperanno altri applausi scroscianti.