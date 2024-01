Bel canto di qualità ieri sera al concerto del ''Coro Lirico Siciliano''

I tre tenori hanno strappato applausi nella chiesa di San Gaetano

MONREALE, 4 gennaio – Ha strappato consensi unanimi ed applausi convinti e probabilmente avrebbe meritato un pubblico più numeroso il concerto del “Coro Lirico Siciliano” intitolato “Christmas Voice” che si è tenuto ieri sera nella chiesa di San Gaetano a Monreale.

Ad esibirsi sono stati i tre tenori siciliani, Rosolino Claudio Cardile Alberto Munafò e Federico Parisi, che, accompagnati al pianoforte dal maestro Francesco Allegra, hanno dato vita ad un appuntamento di grande qualità, che ha deliziato e soddisfatto gli astanti.

Il trio, una sorta de “Il Volo” in miniatura, ha proposto un ricco repertorio di musica della tradizione natalizia (Adeste Fideles e White Christmas su tutte), ma soprattutto una carrellata della musica del cosiddetto “bel canto” italiano, fatto di brani celeberrimi, così come celeberrimi sono stati pure quelli della rapsodia napoletana classica, tra cui “I te vurria vasà,” “Dicintecello vuje”, fino all'eterna “O sole mio”.

Graditi ed applauditi pure i bis con “Funiculì funiculà”, per concludere con il “Nessun dorma” tratto dalla Turandot, per aprire nel migliore de modi l'anno “pucciniano” che si celebra nel 2024, in occasione del centenario della scomparsa del celebre compositore toscano.