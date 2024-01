Monreale, divertimento e svago con il circo e la tombola per concludere le festività

Gli eventi si sono svolti giovedì scorso

MONREALE, 6 gennaio – Giovedì si è tenuta la seconda tombolata organizzata grazie al supporto del Comune di Monreale, allestita da associazione Il Quartiere, Smile Party e l’agenzia pubblicitaria Turtle Design con il contributo dell’associazione Agape.

A precederla l’evento “Circo in festa“, tra gli eventi voluti dall’Amministrazione, dove bambini e adulti si sono divertiti con diverse esibizioni che hanno incantato il pubblico: “Thana”, la danza del fuoco a cura di Brida Luna; Ritti Soncco con la sua performance di acrobatica aerea; “Clic Clac”, uno spettacolo di giocoleria e acrobatica a cura della compagnia Duo Minuti; infine, la performance di trampoleria di Fabrizio Campo, Jonathan Marquis, Brida Luna, Valerio Genovese e Ritti Sonnco.

“Siamo felici – hanno dichiarato gli assessori Letizia Sadisco e Fabrizio Lo Verso - della partecipazione agli eventi organizzati dall’amministrazione per queste feste. Il circo si dimostra un evento piacevole per grandi e piccini, capace di incantare tutti con fuoco e balli ed esibizioni spettacolari. La tombolata e il circo si inseriscono in un cartellone di eventi variegato; siamo sicuri che il nostro impegno per garantire eventi per tutti i gusti verrà apprezzato”.

In tarda serata la tombolata, con premi offerti dai commercianti e cartelle gratuite per i bambini. La serata è stata animata da Smile Party e Associazione Agape, mentre la cena è stata offerta dai commercianti locali. Premi finali: un pallone del Palermo Puma Orbita autografato dai giocatori della squadra e abbonamenti gratuiti, per l’intera stagione, offerti dalla scuola calcio ASD Conca d’Oro Monreale.

“Siamo felici della riuscita di questa seconda tombolata – affermano le associazioni organizzatrici – ringraziamo di cuore l’amministrazione e tutti i commercianti che si sono spesi per aiutarci a costruire questo evento, in particolare l’ASD Conca d’Oro Monreale per gli abbonamenti, regalandoci un momento di gioia e socialità”.