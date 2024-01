Casa del Sorriso, al via il bando per la selezione di 68 operatori volontari del Servizio Civile

Possibile presentare la domanda entro le ore 14 del 15 febbraio prossimo

MONREALE, 9 gennaio – Si è aperto il bando per la selezione di 68 operatori volontari da impiegare nei due progetti di Servizio Civile Universale promossi da La Casa del Sorriso Onlus.

Il primo progetto denominato “House Of Smile” coinvolgerà 34 volontari in attività volte a migliorare la qualità della vita dei minori accolti nelle comunità secondo la seguente distribuzione: 10 volontari nella comunità alloggio osservazione; 6 nella comunità alloggio giovanile, 6 nella comunità alloggio lavoratori, 6 nella comunità alloggio rieducazione (Partinico) e 6 nella comunità alloggio focolare (Partinico).

Il secondo progetto denominato “Sorrisi Per Crescere”, coinvolgerà 34 volontari in attività di Animazione Culturale verso Minori, secondo la seguente distribuzione:4 presso l'associazione Ted Formazione professionale di Monreale, 6 presso l'Asd Invisibili evidenze (Partinico), 4 presso l'associazione muciale e culturale “Arturo Toscanini” Partinico, 4 presso la parrocchia Santissimo Salvatore (Partinico), 4 presso la parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù di Monreale. 12 volontari, infine, saranno impegnati presso la Casa del Sorriso Onlus Segreteria a Partinico.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Per accedere al sito è obbligatorio essere in possesso di credenziali SPID il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale” con un livello di sicurezza 2.

Per maggiori dettagli collegarsi al sito www.lacasadelsorriso.org e per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@lacasadelsorriso.org .