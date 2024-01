Casa del Sorriso, proseguono i lavori di rigenerazione funzionale

Sono stati resi possibili grazie a un finanziamento 407.482,27 euro del bando “Sport e periferie”

MONREALE, 24 gennaio – Proseguono i lavori di rigenerazione funzionale degli impianti sportivi all’interno della struttura operativa "La Casa del Sorriso", iniziati a novembre scorso.

La riqualificazione è stata possibile grazie a un finanziamento 407.482,27 euro del bando “Sport e periferie” dell'anno 2020. Il progetto, redatto dall'ingegnere Andrea Bonanno, prevede per la realizzazione dei lavori la somma di 487.482,27 euro, di cui l'associazione "Casa del Sorriso" si è impegnata a farsi carico della quota di 80mila euro non coperta dal finanziamento statale.

La proposta è stata approvata in graduatoria a dicembre 2022, poi, a maggio 2023, la Giunta comunale ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo e a giugno si è stabilito di provvedere all’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata. I lavori sono stati affidati alla società "Costruzioni edili di Vincenzo Puleo" che ha offerto il ribasso del 28,99 per cento. L’incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) per la fase relativa alla esecuzione dei lavori è stato affidato a Simona Russo.

Un intervento proposto dall'associazione "Casa del sorriso" in cui il comune di Monreale è soggetto appaltante. Il dipartimento per lo Sport, attraverso il finanziamento delle proposte di intervento, intende perseguire le finalità della riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale; il miglioramento della qualità urbana e riqualificazione del tessuto sociale attraverso la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica localizzata nelle aree svantaggiate e periferiche