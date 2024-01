Finanziaria regionale: 2,5 milioni di euro per i comuni sede Unesco

Intravaia: “Risorse per valorizzare i sette beni siciliani Patrimonio dell’Umanità”

PALERMO, 10 gennaio – Per tutti i comuni siciliani che ospitano siti Unesco sono stati previsti due milioni e mezzo di euro grazie ad un emendamento alla Finanziaria regionale proposto dal deputato Marco Intravaia e accolto dal Governo.

I comuni interessati riceveranno le risorse destinate alla rigenerazione, al decoro e a tutte quelle opere per la riqualificazione del tessuto urbano su cui insistono i sette siti siciliani. “Dobbiamo tutelare e valorizzare – ha commentato Intravaia – non soltanto il patrimonio Unesco, ma anche le aree comunali interessate, così che tali beni possano diventare realmente volano per lo sviluppo del turismo siciliano e delle comunità in cui si trovano. Nella provincia di Palermo a beneficiarne sarà il percorso Arabo Normanno che vede coinvolti i comuni di Palermo, Monreale e Cefalù”.