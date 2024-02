Carmen e Sofia, due monrealesi a Sanremo

Entrambe hanno strappato applausi nelle manifestazioni collaterali al Festival

SANREMO, 10 febbraio – C’è stata anche una bella presenza monrealese a Sanremo nell’ambito delle manifestazioni collaterali alla 74ª edizione del Festival della canzone italiana. Due ragazze che si sono esibite nella cittadina dei fiori e che dalle nostre parti hanno fatto già tanto parlare di sé.

Si tratta di Carmen Lupo e Sofia Giotti, due voci monrealesi “doc”, che in diverse circostanze hanno strappato applausi per le loro performance canore. Anche a Sanremo c’è stata gloria per le nostre rappresentanti, che nella cittadina del Festival hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza straordinaria e soprattutto respirare la magica atmosfera della musica nella settimana clou dell’evento canoro per eccellenza, che catalizza l’attenzione di tutta Italia.

Carmen Lupo ha raggiunto Sanremo, in virtù della sua vittoria a “Una voce per Monreale” dello scorso mese di luglio. Ha preso parte a “Sanremo Discovery”, che si è tenuto presso la galleria d’arte “Le Bomboniere”, accanto al casinò di Sanremo, accompagnata da Mario Micalizzi e dal maestro Mauro Fasone. Lì ha partecipato ad una masterclass, esibendosi con “Non vado via” di Arisa (la canzone con cui ha vinto l’edizione 2023 di “Una voce per Monreale”), poi “Caruso” di Lucio Dalla, quindi “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo. Soddisfattissima, al termine della performance e soprattutto molto apprezzata, per Carmen potrebbe esserci qualche sbocco professionale. Frattanto le sue esibizioni beneficeranno di qualche passaggio radiofonico, poi chissà…

Sofia Giotti, un altro grande talento della nostra città, invece, ha avuto spazio a CasaSanremo LiveBox. Si è esibita al PalaFiori (il secondo impianto per importanza della città dei fiori dopo il teatro Ariston).

L'esibizione è stata il punto finale dell'esperienza che ha vissuto a CasaSanremo (organizzazione che cura tutti quegli eventi citati poc'anzi che fungono da contorno al Festival). Poco prima, ha partecipato ad una masterclass di alta formazione artistica, tenuta da importanti ospiti del mondo dello spettacolo.

Sofia, che ha studiato canto sin dalla tenera età, partendo dall'accademia monrealese Sicily Music Academy è arrivata fino alla città ligure, scelta dal suo maestro e vocal coach Marco Mondì, partner ufficiale dell'evento con la sua associazione Art Factory.

La canzone scelta per l'esibizione è stata "Duemilaminuti", brano con il quale l'anno scorso la cantante romana Mara Sattei aveva debuttato al Festival di Sanremo.

La giovane monrealese si è ben distinta per via delle sue particolari caratteristiche canore, per la sua grande abilità nel tenere il palco e per la sua giovane età, destando l'attenzione dei maggiori esperti del settore presenti all'evento.