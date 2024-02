Turismo, a Gino Campanella e Fabrizio Casamento i premi Costa Crociere

A Campanella va il premio alla carriera, a Casamento quello “Protagonisti del mare”

SANREMO, 11 febbraio – C’è gloria per il turismo monrealese nella serata dedicata agli awards di Costa Crociere, con due prestigiosi operatori del nostro territorio che si distinguono per la qualità dei risultati ottenuti con il loro lavoro. Si tratta di Gino Campanella e Fabrizio Casamento.

La premiazione è avvenuta a bordo della Costa Smeralda, nave ammiraglia della flotta della celebre compagnia italiana, al largo della rada di Sanremo, nella quale la nave era ormeggiata in occasione della 74ª edizione del Festival della canzone italiana, del quale Costa anche quest’anno è stata partner commerciale.

Campanella, storico titolare della Conca d’Oro viaggi, ha ricevuto il premio “Over the top history”, ma soprattutto il premio alla carriera “Costa Crociere”.

L’investitura arriva nel momento in cui Campanella festeggia i 70 anni della sua prestigiosa carriera, che lo ha visto muovere i primi passi da ragazzo, come accompagnatore e delegato per il turismo giovanile per l’arcidiocesi di Monreale e lo ha portato, via via, a recitare un ruolo di primo piano nel turismo siciliano. Gino Campanella, va ricordato, è stato anche presidente regionale della Fiavet.

Discorso diverso, invece, per Fabrizio Casamento, giovane titolare della Casamento Travel, che per il secondo anno consecutivo si aggiudica il premio “Protagonisti del mare” evento giunto alla 28ª edizione, la seconda consecutiva, dopo la pausa dovuta al Covid. Si tratta della manifestazione in cui Costa Crociere premia i suoi migliori partner, soprattutto quelli del mondo “trade”, quelli delle agenzie di viaggio. La Casamento Travel era l’unica del territorio monrealese.