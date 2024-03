Agrigento, donato oggi un defibrillatore in memoria di Giovanni Porrovecchio

La cerimonia in occasione del terzo anniversario della scomparsa del poliziotto monrealese. LE FOTO

AGRIGENTO, 22 marzo – Si è svolta oggi la cerimonia di consegna alla questura di Agrigento del defibrillatore acquistato grazie alla raccolta fondi organizzata in memoria di Giovanni Porrovecchio, monrealese, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, scomparso prematuramente all’età di 52 anni per arresto cardiaco.

La consegna è avvenuta stamattina, nel terzo anniversario della morte, alla presenza del questore della città dei templi, Tommaso Palumbo, del figlio di Giovanni, Riccardo, degli altri familiari e del collega monrealese Piero Maranzano. “La tristezza del lutto – si legge in una nota della Questura – si trasforma in un concreto dono di generosità e solidarietà”. Il Questore Tommaso Palumbo ha rivolto un affettuoso ringraziamento per il dono ricevuto, cercando di trasmettere alla moglie Cinzia, anch'essa poliziotta, tutta la sua riconoscenza.