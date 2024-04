Incidente a Palermo, muore la moglie del dipendente del Comune Carlo Maggiore

Anna Maria La Gattuta, 60 anni, è stata travolta da un furgone

PALERMO, 13 aprile – Una tragedia sconvolge i dipendenti comunali. Ieri pomeriggio, a causa di un incidente stradale, è deceduta Anna Maria La Gattuta, moglie di Carlo Maggiore, dipendente dell’Ufficio Tecnico del Comune.

La donna, è morta ieri a causa dell’impatto fra lo scooter guidato dal marito ed un furgone. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dal personale della sezione infortunistica della Polizia Municipale di Palermo, il furgone avrebbe fatto retromarcia, urtando lo scooter sul quale c’erano Maggiore e la moglie, entrambi sessantenni.

L’impatto è avvenuto tra piazzetta delle Vittime e piazza San Giovanni Decollato, a pochi metri dalla questura.

La donna, restauratrice di libri antichi ed originaria di Mezzojuso, sarebbe deceduta quasi subito. Il marito, invece, è ricoverato al Policlinico di Palermo in codice rosso. Le sue condizioni sono giudicate gravi. Nulla da fare, per la donna, purtroppo e non è servita a nulla l’arrivo del personale del 118.

Da quanto si apprende il conducente del furgone avrebbe dichiarato che non avrebbero funzionato i freni.