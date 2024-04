Manca la corrente elettrica, gli studenti della Veneziano-Novelli rimandati a casa

A determinare il black-out i lavori sulla rete che sta effettuando l’Enel

MONREALE, 10 aprile – Manca l’energia elettrica e saltano le lezioni. Succede alla scuola Veneziano-Novelli, dove il dirigente scolastico Marco Monastra, intorno alle 11, è stato costretto a rimandare a casa gli studenti perché nelle aule mancava la corrente e non c’erano quindi le condizioni minime per fare lezione.

A determinare il black-out sono stati i lavori effettuati sulla rete da parte dell’Enel che si protrarranno fino al pomeriggio, pertanto ben oltre l’orario scolastico. Con un avviso, affisso sui portoni di diversi condominii della città, la società di fornitura dell’energia elettrica aveva annunciato il black-out, ma nessuna notizia ufficiale era stata invece inviata alla scuola.

Per questo motivo oggi, proprio in mancanza di comunicazioni ufficiali, gli studenti era stati fatti entrare in classe. Anche perché erano in programma degli appuntamenti importanti, come lo svolgimento delle prove “Invalsi”. Queste però, richiedono l’utilizzo dei computer, che – ovviamente – senza corrente elettrica, non possono funzionare.

Senza contare l’impossibilità di garantire le condizioni igieniche essenziali, proprio a causa della mancanza di energia. A quel punto sono stati contattati i genitori, attraverso i mezzi tradizionali e online, che sono stati costretti a prelevare i propri figli.

La vicenda ha suscitato qualche polemica, poiché è stata opinione comune che una preventiva attività informativa sarebbe stata necessaria e avrebbe evitato disguidi che hanno sconvolto la mattinata dell’utenza scolastica dell’istituto.