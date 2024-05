Ennesimo intervento alla rete elettrica in via Kennedy, saltano ancora le lezioni alla Veneziano-Novelli

Disagi pure per i residenti per questi lavori condotti a più riprese

MONREALE, 17 maggio – La necessità la si comprende, il disagio comunque resta. I lavori che interessano la rete elettrica nella zona di via Kennedy e via Archimede, che ormai si protraggono periodicamente da oltre un mese, mettono a dura prova la pazienza dei residenti.

Lavori, per carità, probabilmente indifferibili, ma che non poche difficoltà stanno causando. Il copione già lo si conosce: un cartello, affisso su alcuni portoni degli edifici della zona, annuncia con qualche giorno di anticipo che l’erogazione della corrente elettrica subirà un’interruzione per alcune ore, quelle necessarie ad ultimare gli interventi, perlomeno per la giornata in corso. Tutto ciò in attesa del prossimo appuntamento col black-out.

Tra l’altro nella zona insiste il più grosso complesso scolastico cittadino, quello della Veneziano-Novelli, che tutte le volte è stata costretta a far disertare le lezioni ai propri alunni, proprio a causa della mancanza di energia elettrica. La prima volta, a questo proposito, gli interventi erano stati effettuati senza nemmeno preavviso, tanto che dopo aver fatto entrare gli studenti, il dirigente scolastico, Marco Monastra era stato costretto a rimandare tutti a casa, con i disagi che è facile immaginare.

Ironia della sorte: tra ponte del 25 aprile, festa del Santissimo Crocifisso e lavori alla rete elettrica, per diversi venerdì le lezioni sono saltate, con notevole danno alla didattica di diverse materie.

Inferociti gli abitanti che si sono rivolti alla nostra redazione, chiedendo a noi di sollevare il caso e al comune di vigilare per evitare disagi alla popolazione. Questi interventi “a puntate”, evidentemente, hanno stancato anche loro.