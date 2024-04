Santissimo Crocifisso, da oggi scatta il piano traffico: ecco come sarà

Misure di sicurezza per garantire la buona riuscita della festa

MONREALE, 26 aprile – In occasione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, la Polizia Municipale di Monreale ha emanato una ordinanza, per disciplinare la circolazione e la sosta in tutta l'area interessata alle solenni celebrazioni della festa.

Il provvedimento per mettere in sicurezza la città vista la previsione di una grande affluenza di cittadini, fedeli e turisti. Il piano decorre da oggi, venerdì 26 aprile, e si conclude il 4 maggio. È prevista l’istituzione del divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, valevole dalle ore 8 di oggi alle 24 del giorno 4 esteso a tutta l’intera superficie di piazza Guglielmo II, via Dante e piazza Vittorio Emanuele ad esclusione del tratto compreso tra la via Antonio Veneziano alla via Benedetto D’Acquisto.

Pertanto il flusso veicolare in direzione di via Dante proseguirà per Salita Sant’Antonio e quello proveniente da via Palermo e via Umberto I in direzione della Piazza Vittorio Emanuele II verrà deviato per via Antonio Veneziano e via D’Acquisto.

Istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, valevole dalle 8 di oggi alle 3 del 3 maggio in via Agonizzanti, via Dante, via Roma e Piazza Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra la via Salita San Cristofaro e via Antonio Veneziano , via Benedetto D’Acquisto, tratto compreso tra la piazza Vittorio Emanuele all’intersezione con via Piave, piazza Inghilleri (quest’ultima quale area riservata ai veicoli comunali, della Protezione civile, dei veicoli di soccorso pubblico e o autorizzati).

Disposto il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, valevole da oggi alle 3 del 4 maggio esteso a tutta l’intera superficie della Salita Collegiata, Largo Collegiata e via Umberto I° nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Salita San Gaetano fino all’intersezione con largo Vittorio Emanuele.

Istituito il senso unico di marcia nella via Arcivescovado e via Cappuccini con direzione di marcia da via Benedetto D’Acquisto fino alla rampa di accesso al parcheggio comunale “Cirba”- valevole da oggi alle 3 del giorno 4.

Istituito il divieto di transito (valevole dalle 9 alle 24) da oggi alle 3 del 4 maggio nella via Venero, da piazza San Castrense fino all’intersezione con la via Garibaldi (Spasimo).

In questo tratto viario vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, valevole per tutta la durata dell’ordinanza.

Pertanto il flusso veicolare in direzione di detto tratto stradale, verrà deviato per piazza San Castrense, via Marconi. Per particolari esigenze inerenti alle manifestazioni in programma, il flusso veicolare proveniente da via Archimede e via Antonio Veneziano verrà deviato per via Pietro Novelli alta.

E’ stato disposto il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, (valevole dalle ore 9 alle 24) da oggi alle ore 3 del 4 maggio nel corso Pietro Novelli, dall’intersezione con largo Capitano Mario D’Aleo (Canale) fino all’intersezione con via Roma “ Piazzetta Vaglica ”.

Pertanto il flusso veicolare proveniente dalla via Archimede ed in direzione di detto tratto stradale, verrà deviato per Piazza San Castrense, via Marconi e/o per via Pietro Novelli alta.

GIORNO 3 MAGGIO

In occasione della processione del Santissimo Crocifisso è prevista l’istituzione del divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, valevole dalle 15 alle 3 del 4 maggio e comunque fino al completo passaggio della processione del simulacro del Santissimo Crocifisso nelle seguenti vie:

- Via Umberto I° nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Salita San Gaetano

- Via Antonio Veneziano, per l’intero sviluppo e in ambo i lati;

- Via Francesco Testa, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Antonio Veneziano e l’intersezione con la via Pietro Novelli;

- Via Pietro Novelli, in ambo i lati nel tratto compreso tra l’intersezione con la via via Francesco Testa e fino alla fontana “Abbeveratoio”;

- Via Garibaldi, in ambo i lati per l’intero sviluppo;

- Largo Padre Pio, per l’intera superficie;

- Via Venero, dall’intersezione di via Garibaldi fino al Largo Mario D’Aleo;

- Via Benedetto D’Acquisto, in ambo i lati esteso per l’intero sviluppo;

- Via Palermo, in ambo i lati per l’intero sviluppo.

Al fine di assicurare la migliore movimentazione dei mezzi pubblici, evitando che gli stessi abbiano a transitare nelle arterie viarie interdette alla circolazione è stato stabilito che:

Il Capolinea AST, dalla via Del Fante verrà trasferito in via Biagio Giordano nell’area di parcheggio ubicata di fronte l’istituto ”Francesca Morvillo” valido da oggi alle 24 del 3 maggio. In detta area, e per tutto il periodo sopra citato, vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli ad esclusione eccetto mezzi pubblici. I taxi stazioneranno in Via Benedetto D’Acquisto anziché in piazza Vittorio Emanuele ad eccezione dei giorni 2 e 3 maggio per esigenze di sicurezza dettate dal passaggio del corteo delle autorità militari, civili e religiose, potranno stazionare nella stessa Via Benedetto D’Acquisto, oltre la via Arcivescovado, nelle aree ex capolinea AMAT.

Le operazioni di carico e scarico merci, sono consentite dalle 8 alle 19 nelle aree appositamente destinate ad eccezione di quelli posti in piazza Vittorio Emanuele il giorno 3 maggio.

GIORNO 4 MAGGIO

Verrà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta dei veicoli, in occasione della cerimonia commemorativa del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, valevole dalle 8 alle 14, in Piazza Inghilleri, Largo Mario D’Aleo e nella Via Archimede nel tratto compreso tra via Kennedy e Piazza Inghilleri. Sono esclusi dal provvedimento tutti i mezzi delle forze dell’ordine.