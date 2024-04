Santissimo Crocifisso, ieri l’accensione ufficiale delle luminarie

Stasera altre iniziative musicali e di intrattenimento

MONREALE, 27 aprile – Con l’accensione ufficiale delle luminarie alla presenta delle autorità, dopo che sono state completate le prove tecniche, hanno preso il via ieri sera i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, edizione numero 398.

La città si veste dei tradizionali colori che caratterizzano da sempre questo evento, con le bancarelle che stanno già affollando le vie principali, la gente che si riversa per strada e il clime di festa che accompagna ogni evento predisposto per l’occasione.

Stasera a piazza Guglielmo, alle 19 è in programma lo spettacolo di ballo sul palco organizzato dalla World Latin, mentre alle 21 si terrà lo spettacolo di ballo a cura dell’associazione Agape.

A Largo Padre Pio alle ore 20 si terrà lo spettacolo musicale: J-EFFE Band in concerto e alle ore 22 lo spettacolo comico: Andrea Lupetto da Sicilia Cabaret.